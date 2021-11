Vaticano. Conheça o calendário das celebrações de Natal do Papa

A Santa Sé divulgou, nesta segunda-feira, os horários das celebrações litúrgicas do Papa Francisco para a quadra natalícia e a festa da Imaculada Conceição.

“Para evitar multidões e o consequente risco de contágio da Covid-19”, em vez da habitual homenagem pública à Imaculada Conceição, na Praça de Espanha, centro de Roma, no dia 8 de dezembro, o Papa Francisco “fará um ato privado de devoção, rezando a Nossa Senhora para proteger os romanos, a cidade em que vivem e os doentes que precisam de sua proteção materna em todo o mundo”, lê-se no portal de notícias do Vaticano.

O tempo do Natal é marcado por “numerosas” celebrações presididas pelo Papa Francisco e acompanhadas pelo mundo inteiro.

No dia 24 de dezembro, às 19h30 (hora local), o Papa preside a missa da noite de Natal na Basílica de São Pedro e, no dia seguinte, ao meio-dia, a tradicional bênção “Urbi et Orbi”.

Na sexta-feira, dia 31, o Papa Francisco vai estar na Basílica de São Pedro às 17h00, para presidir as primeiras Vésperas da Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus e recitar o “Te Deum” em ação de graças pelo ano decorrido.

A Basílica de São Pedro também acolhe as celebrações nos dias 1 e 6 de janeiro.

No primeiro dia do novo ano, Solenidade da Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus e 55.º Dia Mundial da Paz, o Papa preside, às 10h00, à eucaristia, assim como a 6 de janeiro, Solenidade da Epifania do Senhor, também às 10h00 locais.

No dia 9 de janeiro, domingo após a Epifania, celebra-se a Festa do Batismo do Senhor, às 9h30, na Capela Sistina, onde o Papa Francisco preside à eucaristia e ao batismo de algumas crianças.