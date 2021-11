Papa está "próximo" dos migrantes

O Papa chamou este domingo a atenção para a situação dos migrantes, lembrando vários casos de pessoas que morrem e enfrentam sérias dificuldades.



“Quantos migrantes se expõem, nestes dias, a perigos gravíssimos? E quantos perdem a vida nas nossas fronteiras?", questionou Francisco, na Praça do São Pedro, depois da recitação do Ângelus.

"Sinto dor pelas notícias sobre a situação em que muitos deles se encontram; pelos que morreram no Canal da Mancha; pelos que estão nos confins da Bielorússia, muitos dos quais crianças; pelos que se afogam no Mediterrâneo; pelos repatriados para o norte de África e capturados pelos traficantes que os transformam em escravos, vendem as mulheres e torturam os homens", prosseguiu

"Aos migrantes que se encontram nestas situações de crise, asseguro a minha oração e o meu coração. Saibam que estou próximo de vós", rematou o Papa que, esta semana, irá em viagem ao Chipre e à Grécia, onde visitará o campo de refugiados na ilha de Lesbos.