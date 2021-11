Cardeal Patriarca celebra ordenação de 14 diáconos

"Os presentes de Deus nunca se estragam", afirmou na tarde deste domingo o Cardeal Patriarca de Lisboa na homília da celebração de ordenação de 14 novos diáconos, que decorreu na Igreja do Mosteiro dos Jerónimos.

Numa altura em que muitos já se atarefam com os presentes, D. Manuel Clemente lembrou que o Advento é mais do que a preparação para o Natal e este só faz sentido se for marcado, sobretudo, pela presença junto dos outros, de preferência todo o ano.

"Quando chegar o Natal, chegarão também os presentes para os quem possa dar e receber, mas sabemos bem que o valor que tenham materialmente depende da nossa presença junto dos outros. Ouve-se dizer que foi mais um ano, quando se ganharia em ser o tempo todo, e realmente pode ser. Se for mesmo o Natal de Cristo que celebrarmos, como realidade e não como mero pretexto. Os presentes de Deus nunca se estragam e contém em si o tempo infindo, porque o amor de Deus não passará", disse o Cardeal Patriarca.

O Cardeal Patriarca lembrou aos novos diáconos, que deverão mais tarde ser ordenados padres, que o diaconado é o sacramento do serviço. E esta, uma prática que deverão intensificar, estando disponíveis para o que for preciso, em função das necessidades dos outros.



Nesta celebração, que decorreu no 1º domingo do Advento, foram ordenados 14 diáconos, o maior número dos últimos anos.