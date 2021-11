Reitor de Fátima confia na vacinação para "progressiva recuperação da normalidade"

"Ao longo destes dois anos de pandemia, experimentámos novas formas de chegar aos peregrinos, que desejamos manter e potenciar. Procuramos também novas respostas para as necessidades que a pandemia veio pôr a descoberto: é nesse contexto que deve ser entendida a criação de um centro de escuta -- era já uma necessidade sentida, mas que a pandemia veio tornar ainda mais urgente", disse o reitor, acrescentando que o novo ano pastoral se insere no triénio 2020-2023, que "tem como horizonte a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em agosto de 2023".

Na sessão de abertura do novo ano pastoral do Santuário de Fátima, que terá como tema "Levanta-te! És testemunha do que viste!", Carlos Cabecinhas sublinhou o sentimento de confiança "na progressiva recuperação da normalidade possível".

"Configurar o estilo, as propostas pastorais e as estruturas do Santuário como lugar de acolhimento dos peregrinos em situação de fragilidade ou sofrimento; desenvolver dinamismos pastorais que potenciem o Santuário como lugar de experiência de Deus; e desenvolver processos de integração e participação dos jovens na vida e na missão do Santuário" são alguns dos objetivos para o novo ano pastoral que hoje se iniciou.

O ano ficará ainda marcado pelas comemorações do centenário do jornal Voz da Fátima, que se prolongam até outubro de 2022.

Hoje, no recinto de oração foi inaugurada uma exposição de primeiras páginas do jornal, depois de, em 13 de outubro, ter sido distribuída uma reprodução da primeira edição daquele órgão de informação.

"Em abril de 2022, o encontro "O Mundo visto de Fátima -- Jornadas de Comunicação no contexto do centenário do Jornal Voz da Fátima", reunirá especialistas em várias áreas e responsáveis da imprensa de inspiração cristã, que refletirão sobre o papel do jornalismo católico na construção do Portugal moderno", disse o reitor, acrescentando que, em junho, a edição "será inteiramente dedicada aos mais novos, que sempre tiveram uma presença efetiva no jornal com a rubrica "Fátima dos pequeninos". .

Esta edição "terá a particularidade de ser escrita, editada e publicada por crianças de escolas públicas e escolas católicas de todo o país", acrescentou.

A encerrar o centenário, será editada uma publicação científica sobre o jornal, "com o contributo de investigadores de diferentes universidades portuguesas, que terá a coordenação do diretor do Departamento de Estudos do Santuário, serviço que contribuirá também com alguns textos produzidos pelos seus investigadores", informou Carlos Cabecinhas.