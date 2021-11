Símbolos da JMJ 2023 despedem-se do Algarve

Uma Caminhada e uma Vigília de Oração no Santuário da Mãe Soberana, em Loulé vai ser "o último grande momento de celebração da vinda dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude no Algarve", que terá lugar dia 26 de novembro, esta sexta-feira.



O início da cerimónia está marcado para as 20h30, com a chegada e receção dos símbolos e dos participantes, junto ao Convento de Santo António", refere um comunicado do gabinete de informação da Diocese do Algarve.

Depois, "os jovens algarvios caminharão pelas 21h00 pela ladeira da Mãe Soberana em direção ao Santuário onde, às 21h30, terá início a Vigília de Oração".

O Comité Organizador Diocesano do Algarve para a JMJ apela à "presença de cada um, para que este seja um momento inesquecível para juventude e para nossa igreja diocesana".

Os símbolos da JMJ, ou seja, a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, estão no Algarve desde o dia 29 de outubro, tendo passado por todas as vigararias. Vão peregrinar por todas as dioceses portuguesas até julho de 2023, já que a Jornada Mundial da Juventude decorrerá de 1 a 6 de agosto desse mesmo ano.

Estes símbolos "são sempre sinais de anúncio desta grande atividade dos jovens católicos e foram entregues aos portugueses pelo Papa Francisco a 22 de novembro de 2020, em Roma".