Santuário de Fátima. Novo ano pastoral arranca este sábado

O Santuário de Fátima realiza neste sábado, 27 de novembro, a jornada de abertura do novo ano pastoral. A sessão inicia-se às 15h00, no Recinto de Oração, com a inauguração da exposição comemorativa do centenário do jornal Voz da Fátima "Mural Voz da Fátima: Primeiras Páginas".

Às 15h30, no salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral de Paulo VI, terá lugar a abertura da sessão de apresentação do novo ano pastoral pelo padre Carlos Cabecinhas, Reitor do Santuário de Fátima, seguindo-se a apresentação do tema do ano pastoral que será feita por Cátia Tuna, historiadora e teóloga.

Depois de um apontamento musical com o Coro do Santuário de Fátima, a sessão encerra com uma intervenção do bispo da diocese de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto.

Tema convida a um encontro interior com Cristo

O novo ano pastoral é o segundo do triénio 2020-2023, que tem como tema genérico, Como Maria, portadores da alegria e do amor.

O tema deste ano foi construído a partir de um versículo dos Atos dos Apóstolos «Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!» (cf. At 26,16), na certeza de que o encontro com o Ressuscitado transforma interiormente o coração.

Deste modo, todas as iniciativas preparadas para este ano pastoral convidam a este encontro transformador, experimentado pelos pastorinhos e que todos os peregrinos são, agora, convidados a experimentar na Cova da Iria, em ordem a uma vivência posterior no quotidiano das suas vidas.

Assim, o tema convida a sublinhar a anterioridade da dimensão mística da existência cristã como condição para um testemunho de vida enraizado na experiência interior da união com Cristo.

Em termos de eventos previstos para este ano, destacam-se cinco Encontros na Basílica ao domingo à tarde, de janeiro a novembro, com um apontamento musical, retiros e momentos de aprofundamento da espiritualidade de Fátima, promovidos pela Escola do Santuário e também as atividades do Departamento de Estudo de onde sobressai a realização do Curso de Verão. O curso da mensagem de Fátima também regressará no final do ano e, do ponto de vista cultural, realizar-se-ão vários eventos para assinalar a vivência dos diferentes tempos litúrgicos.

A sessão pastoral da jornada de abertura é transmitida em direto no site oficial, no canal de youtube e na página do facebook do Santuário, a partir das 15h30.