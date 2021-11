Voz da Fátima. 100 anos a perpetuar memória da Cova da Iria

Marco Daniel Duarte, do conselho de redação do jornal e diretor do Departamento de Estudos do Santuário explicou à Renascença que o jornal “ajuda a construir o fenómeno de Fátima”, pois dá “notícia daquilo que aqui acontece”, mas também “leva os seus leitores a refletirem sobre o fenómeno e a experiência deste lugar, através de textos típicos da imprensa escrita”.

Com o passar do tempo, o jornal revelar-se-ia não só um guardião da memória da história das aparições, mas também um pilar fundamental na construção do fenómeno de Fátima.

Mas desengane-se quem pensa que só os idosos gostam de ler o jornal em papel. Cátia Inês tem 33 anos e começou a ter acesso à Voz da Fátima na adolescência. Hoje é enfermeira em Castelo Branco e não dispensa a leitura do jornal porque “acaba por estar muito mais completo.” “É duma riqueza imensa” acrescenta a jovem, que diz guardar cada exemplar da Voz de Fátima. “Tenho-os todos guardados por meses, porque não consigo desfazer-me deles” refere a jovem, que admite que o jornal “acaba por ser também um instrumento de trabalho”, ao guardar informação que, mais tarde, ela vai buscar para o seu serviço no Movimento da Mensagem de Fátima.

Com 72 mil exemplares a saírem todos os meses, a Voz da Fátima é o jornal católico com maior tiragem, o que prova que, apesar das tecnologias, há quem não dispense um jornal em papel. “Num tempo em que reina a informação nos telemóveis, nos ipads, nos computadores, a informação digital, o Santuário entende que continua a fazer sentido a informação ficar ‘preto no branco’ no seu jornal”, justifica Marco Daniel Duarte. Por outro lado, dá resposta aos leitores que não conseguem ter acesso às tecnologias.

Exposição mural mostra edições antigas

As comemorações do centenário tiveram início em outubro de 2021, e este sábado, 27 de novembro, atingem um dos pontos altos. No recinto de oração será inaugurada a exposição mural: “Voz da Fátima – primeiras páginas”. Uma exposição com fotografias de várias edições do jornal, que podem ser vistas desde o alto do recinto de oração até à capelinha das aparições, consoante o percurso que o visitante quiser fazer.

Para abril de 2022, estão previstas as jornadas de comunicação “O mundo visto de Fátima” com especialistas da academia e responsáveis da imprensa de inspiração cristã que refletirão sobre o papel do jornalismo católico na construção do Portugal moderno.

Em junho, a edição do jornal será escrita, editada e publicada por crianças de todo o país. A encerrar o centenário, será lançada uma publicação científica sobre o jornal.