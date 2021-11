Papa pede aos cristãos que “abram o coração” na preparação do Natal

O Papa Francisco convidou, esta quarta-feira, os cristãos a preparem o Natal com a ajuda dos “símbolos” do Advento, o novo tempo litúrgico do calendário católico que tem início no próximo domingo.

O Advento “prepara-nos para a celebração do mistério da Encarnação do Filho de Deus e recorda-nos que a vida humana é uma espera contínua”, afirmou o Papa, para quem este é um tempo que ajuda a recentrar no essencial e a transformar “a esperança na certeza de que Aquele que esperamos nos ama e nunca nos abandona”.

“Desejo que cada um de vós abra o seu coração ao Senhor, para preparar o caminho àquele que vem preencher todas as nossas fraquezas humanas com a luz da sua presença”, disse Francisco no final da audiência pública desta quarta-feira, que decorreu no Auditório Paulo VI.

Na Praça de São Pedro já foi instalada a tradicional árvore de Natal. Esta é uma tradição que já se estende por quatro décadas. Teve início em dezembro de 1982, com João Paulo II.

Este ano o abeto escolhido veio da região italiana de Trentino, tem 28 metros de altura e vai ficar junto de um presépio oriundo dos Andes peruanos até ao dia 9 de janeiro.

A preocupação ambiental está bem presente nesta quadra – para além da árvore escolhida ter um selo de “Gestão Florestal Sustentável”, a iluminação será feita com um sistema LED de baixo consumo energético.