Campanha de Natal "Presentes Solidários" está de volta até 6 de Janeiro

A Fundação Fé e Cooperação lançou a sua campanha de Natal "Presentes Solidários", para ajudar comunidades nos países lusófonos em áreas tão diferentes, como alimentação, estudos, condições de higiene, saneamento e habitabilidade.

São oito os países lusófonos abrangidos, a saber: Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Brasil, Timor-Leste e Portugal.

Em comunicado, a fundação católica que pertence à Conferência Episcopal Portuguesa, informa que o seu catálogo de Natal tem 10 presentes, com valores que oscilam entre os 8 e os 110 euros, que podem ser adquiridos até ao dia 6 de janeiro de 2022.

A FEC destaca que "com apenas 10 euros é possível garantir a alimentação básica de uma das 60 famílias apoiadas numa das cidades mais pobres de Mato Grosso, no Brasil, ou por 29 euros é possível oferecer todo o material escolar a uma das 392 crianças deslocadas de Cabo Delgado, em Moçambique".

Outra prenda é "apoiar os estudos de 145 crianças vulneráveis no Namibe, em Angola, com um kit escolar por 32 euros", ou ainda "melhorar as condições de habitabilidade das famílias mais vulneráveis da Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, doando 22 euros".

Em Portugal, a ajuda solidária vai" permitir a capacitação de mais de 70 voluntários missionários de todo o país, potenciando o impacto das missões em que estão envolvidos, oferecendo um presente no valor de 16 euros".

Os "Presentes Solidários", que estão a comemorar 15 anos, podem ser adquiridos "online", através do site oficial.

Ao comprar um presente solidário, pode também "oferecer um postal personalizado a um familiar ou amigo e está, simultaneamente, a oferecer um bem concreto a uma comunidade num dos oito países