"Torre de Sonhos". Irmandade dos Clérigos organiza exposição solidária para apoiar crianças do IPO

A Torre dos Clérigos, no Porto, vai ajudar o Serviço de Pediatria do IPO do Porto através da venda de 13 peças do ceramista Delfim Manuel, expostas na "Torre de Sonhos".

A iniciativa decorre até 9 de janeiro e António Tavares, diretor-executivo da Irmandade dos Clérigos, sublinha o facto desta iniciativa “juntar a vertente cultural à solidária”.

O responsável agradece a disponibilidade do autor das obras, “o ceramista Delfim Manuel, um dos mais prestigiados ceramistas da atualidade que tão bem combina perícia e delicadeza no manuseamento do barro”.

No dia de inauguração da exposição “todas as peças foram vendidas, minutos depois da abertura”, mas António Tavares assegura que “a mostra irá manter-se até ao dia 9 de janeiro”.

O diretor-executivo diz que a Irmandade dos Clérigos quer que “as pessoas continuem a visitar a exposição, visitar os clérigos, conhecer o museu ou subir à Torre”.

António Tavares lembra que “esta exposição integra a programação cultural que a Torre dos Clérigos tem vindo a oferecer à cidade nesta época do ano” e que “o visitante será, ainda, surpreendido com uma projeção de vídeo mapping que acompanha a interpretação de uma fotografia de um presépio de uma grande coleção privada, resultado da parceria com o Atelier OCUBO”.