Papa reza pelas vítimas de atropelamento do desfile de Natal nos EUA

O Papa enviou uma mensagem de solidariedade pelas vítimas da tragédia do passado domingo, na cidade de Waukesha, no estado norte americano do Wisconsin, que provocou cinco mortos e dezenas de feridos.

Francisco manifestou ao arcebispo Milwaukee, D. Jerome Listecki, "a certeza da sua proximidade espiritual a todos os afetados pelo trágico incidente".

Disse ainda que "confia as almas daqueles que morreram à misericórdia de Deus Todo-Poderoso e implora os dons divinos da cura e consolação para os feridos e enlutados", rezando pela "força espiritual que vence a violência e vence o mal com o bem".

Entre os feridos estão um padre, vários paroquianos e alunos da escola católica local.

As autoridades acreditam que Darrell E. Brooks é o único responsável pelo episódio de domingo, quando um carro passou por cima de uma série de barreiras de proteção e se dirigiu a alta velocidade à multidão no local.

O rapper, de 39 anos, com antecedentes criminais, foi de imediato detido pela polícia e acusado de homicídio.