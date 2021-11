Prémio Árvore da Vida para João Manuel Duque

O júri do Prémio Árvore da Vida/Padre Manuel Antunes decidiu por unanimidade atribuir a edição de 2021 a João Manuel Duque, professor catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.

Doutorado em Teologia Fundamental pela Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen SJ, Frankfurt a. M., em 1996, João Manuel Duque é pró-reitor da Universidade Católica Portuguesa, presidente do Centro Regional de Braga e diretor-adjunto da Faculdade de Teologia.

João Manuel Duque foi apresentado pelo júri da edição 2021 do Prémio Árvore da Vida / Padre Manuel Antunes como "uma figura marcante da cultura portuguesa".

"Professor Catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, o seu currículo desvela-nos um cruzador de fronteiras (não por acaso, título de uma das suas obras, Fronteiras: Leituras Filosófico-Teológicas, Porto, 2011): entre a teologia e a filosofia; entre estes saberes e a arte, especialmente a música (compositor que é, membro de coro e diretor artístico, em Portugal e na Alemanha, para além de uma reiterada reflexão no campo, traduzida em diversas publicações e no ensino na Escola de Artes da UCP, no Porto); entre os escritos académicos e a humildade dos pequenos artigos de formação evangelizadora (pense-se na sua colaboração em O Mensageiro)».

O Prémio, instituído em 2005 pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura para destacar um percurso ou obra que refletem o humanismo e a experiência cristã, é composto pela escultura "Árvore da Vida", de Alberto Carneiro, e 2500 euros, contando a partir deste ano com o patrocínio da Fundação Ilídio Pinho.

Nas edições anteriores o Prémio galardoou o poeta Fernando Echevarría, o cientista Luís Archer S. J., o cineasta Manoel de Oliveira, a classicista Maria Helena da Rocha Pereira, o político e intelectual Adriano Moreira, o trabalho de diálogo entre Evangelho e Cultura levado a cabo pela Diocese de Beja, o compositor Eurico Carrapatoso, o arquiteto Nuno Teotónio Pereira, o pedagogo Roberto Carneiro, o jornalista Francisco Sarsfield Cabral, a artista plástica Lourdes Castro, o professor de Medicina e Bioética Walter Osswald, o ator e encenador Luís Miguel Cintra, o ator Ruy de Carvalho, o historiador José Mattoso e o ensaísta Eduardo Lourenço.