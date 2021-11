Uma preguiça em vez de uma ovelha? Viseu recebe presépios de todo o mundo

Este missionário Comboniano explica que os donativos serão canalizados “para um hospital no Sul do Sudão, na cidade de Wau, onde temos uma irmã a trabalhar para ajudar 60 crianças e jovens diabéticos ou epiléticos com medicamentos e assistência”.

Há uma preguiça nos mais de 400 presépios expostos em Viseu, vindos dos quatro cantos do mundo. “São muitos, não são? No ano passado não conseguimos ter visitantes por causa da pandemia e o objetivo é conseguirmos donativos”, conta à Renascença o padre Manuel Machado, 64 anos.

Mas como chegaram tantos presépios a Viseu? “Pertencem a missionários ou a pessoas que viajam e me disponibilizam para a exposição, para que possamos mostrar as culturas na sua diversidade”, revela, pegando no seu preferido: “Gosto muito deste do Equador, que expressa o que é essencial no Equador, com a roupa tradicional”, sorri.

Quem visitar a exposição pode também adquirir produtos artesanais, como licores ou doces caseiros.

A exposição está patente até ao dia 19 de dezembro.