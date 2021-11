O'Malley pede investigações "honestas e independentes" aos casos de abusos

O Cardeal O'Malley apelou esta quinta-feira a investigações "honestas e independentes" aos casos de abusos sexuais, para que se possa responder com "ação informada".

Numa mensagem para assinalar esta data, o Dia Europeu da Proteção das Crianças Contra a Exploração e o Abuso Sexual, este responsável disse que "não podemos reparar o que não reconhecemos. Não podemos restaurar a confiança quebrada se não chegarmos ao cerne da questão".

O Cardeal norte-americano, arcebispo de Boston, admite que os números podem deixar as pessoas "sem palavras", mas sublinha que é necessário assumir responsabilidades.

Este colaborador do Papa entende que todos devem "avaliar as medidas tomadas pela Igreja para lidar com este flagelo e fazer todas as recomendações necessárias para transformar um sistema que falhou quantitativa e qualitativamente".

O Presidente da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores desafia a Igreja Católica a ouvir as vítimas e a "aprender com o progresso da sociedade civil e do mundo académico em termos de modelos científicos de pesquisa", com o objetivo de implementar uma "abordagem mais informada às estratégias de prevenção e às políticas de proteção".

Recorde-se que o Dia Europeu da Proteção das Crianças Contra a Exploração e o Abuso Sexual é uma data criada em 2015 pelo Conselho da Europa, cujo tema central deste ano é "Tornar o círculo de confiança verdadeiramente seguro para as crianças".