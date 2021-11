Diocese de Tete inicia processo de beatificação de dois Jesuítas

Trata-se de um padre português, Sílvio Alves Moreira, e de um sacerdote moçambicano, João de Deus, mortos num cenário de muita violência na noite do dia 30 de outubro de 1985 em Champutera, na zona de Tete, no norte do país.

No próximo sábado, dia 20 de novembro, a Diocese de Tete inicia a fase diocesana do processo de beatificação e canonização de dois missionários jesuítas assassinados durante a guerra civil que fustigou Moçambique durante 16 anos.

Para D. Diamantino Antunes não restam muitas dúvidas de que "a razão pela qual foram mortos tem a ver com a sua ação pastoral" e isso irá agora ser avaliado com base na recolha de documentos e testemunhos.

Segundo afirmou, ambos os sacerdotes "eram pastores muito empenhados na defesa dos direitos humanos, da população e do anúncio do Evangelho no contexto muito difícil da revolução moçambicana de cariz marxista-leninista e também no contexto da guerra civil".



E acrescenta "eles foram de facto homens de paz, de justiça e através das sua ação, da sua palavra denunciavam os males da guerra e, por isso, pagaram o preço da sua ousadia e da sua coragem. Foram mortos de modo violento por razões que têm a ver com o seu agir pastoral. Há razões de fé, há razões também de justiça e de defesa da noção da paz".



Para que o processo de beatificação e de canonização tivesse início "foi também muito importante a fama de martírio que os dois missionários granjearam ao longo do tempo junto do povo moçambicano".

De facto, "após a sua morte foi crescendo, ao longo dos anos, a convicção de que são mártires, mártires da fé, mártires da esperança, e mártires da paz, porque optaram por ficar junto do povo num momento bastante difícil, quando lhes tinha sido proposto sair, ir para um sítio mais seguro, mas eles responderam que o pastor, que o bom pastor não abandona as suas ovelhas no perigo", realçou o Bispo de Tete à Fundação AIS.