"Missão País" lança edição de 2022

A "Missão País" apresentou online o seu lema para a edição do próximo ano e ainda a cor rosa, que foi a escolhida por este projeto católico de jovens universitários.



No vídeo divulgado, a equipa organizadora desta iniciativa de apostolado e ação social faz um apelo: "Aceita este desafio e parte em direção aos quatro cantos de Portugal, levando esta alegria que é missionar."

No vídeo, a organização refere que após os confinamentos provocados pela pandemia de Covid-19, os jovens querem voltar "com coragem" a sair ao encontro das populações, "em cada sorriso partilhado, em cada música cantada".

"Em 2022, queremos dar a cara" concluem.

Depois da cor em terracota escolhida o ano passado, simbolizando as "raízes" desta missão, e do verde em 2021, representando o "crescimento em silêncio", a edição de 2022 escolhe a cor rosa com o intuito de "ver a 'Missão País' florescer e colher todos os frutos".

A "Missão País" é um projeto católico de universitários e para universitários. Tem como objetivo "levar Jesus às Universidades e evangelizar Portugal através do testemunho de fé, do serviço e da caridade".

Nesse sentido, "organiza e desenvolve missões Universitárias - semanas de apostolado e ação social - em várias faculdades do país que partem por Portugal adentro".

Neste ano de 2021, realizou-se um total de 63 missões, com 504 chefes e dois mil missionários. Pela primeira vez a iniciativa chegou à Diocese do Funchal.