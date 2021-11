Encontro Praça Central inspirado na Encíclica do Papa "Fratelli Tutti"

"A difícil arte da amizade social – Como é importante sonhar juntos" é o tema deste encontro organizado pela Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos que vai decorrer em vários locais de Almada.

São duas ideias escolhidas pelos responsáveis da CNAL.

O seu presidente, João Cordovil Cardoso afirma que "a difícil arte da amizade social foi uma espécie de trocadilho que criámos, porque a amizade social é aquilo que o Papa nos apresenta na 'Fratelli Tutti', aquilo que nos desafia a viver. E, portanto, entendemos que esta frase de alguma forma ilustraria aquilo que pretendemos fazer com esta nova edição da 'Praça Central' ".

Quanto à segunda frase, "como é importante sonhar juntos, é uma frase de um discurso do Papa num encontro de jovens e também ajuda a perceber a importância de todos nós, em conjunto, pensarmos, sonharmos na possibilidade de construir uma sociedade mais justa, de amor, de verdade, de justiça, enfim, trazer o Reino de Deus até junto de nós".

Tendo este tema como pano de fundo, esta iniciativa pretende desafiar todos os participantes a debaterem quatro temas: cidadania, política, cultura e diálogo, tendo como ponto de partida a matriz cristã e por inspiração as propostas do Papa Francisco para a sociedade atual, que constam na sua Encíclica “Fratelli Tutti”.

O objetivo é perceber como podem contribuir para um mundo melhor.

O encontro termina com o convite aos organismos presentes para que "nos digam, mais do que o que é que a sua organização, o seu grupo, a sua entidade faz, nos falem sobre as razões que levaram a criar aquele grupo, aquele movimento, aquela ação e em que é que isso contribui para a melhoria do diálogo social, da amizade social".

João Cordovil Cardoso admite que "acreditamos que isto pode servir para ajudar aquelas pessoas que, de repente, querem fazer qualquer coisa, sentem-se chamadas a desenvolver e não sabem muito bem como é que hão de começar, o que é que hão de fazer. E pode ser que estes exemplos, estas pessoas que já fazem coisas, possam ajudar outros a perceber como é o seu caminho".



A Praça Central da Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos termina com uma Eucaristia na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção, em Almada, prevista para as 18h30. Será presidida por D. José Ornelas, Bispo de Setúbal e também Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Quem quiser participar neste encontro, que é presencial, deverá inscrever-se no site ou então através das páginas do Facebook e do Instagram.