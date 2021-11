Encontrada imagem de São Sebastião. “Há quantos anos estaria a dormir debaixo do altar?”

“Estávamos a retirar uma base em pedra, muito danificada, no local onde assenta o altar e estávamos a tirar para conservação e a peça estava ali colocada”, conta o professor de História, José Cruz, 54 anos, que foi o primeiro a detetar a peça, acompanhado do carpinteiro Acácio Martins, 65 anos.

“A escultura encontra-se incompleta e partida em três partes. Chegou até aos nossos dias devido ao material em que foi feita (calcário frequentemente denominado pedra de Ançã) e que foi abundantemente utilizado pelos artistas no decurso do século XV e XVI”, explica Joana Pereira, responsável do departamento, salientando que “ainda que faltem os braços e parte das pernas não existem dúvidas de que se trata de uma imagem de São Sebastião, surgindo de corpo seminu, no conhecido episódio da sagitação.”

“O escultor retratou-o enquanto jovem, com as mãos atrás das costas, com o corpo coberto apenas por um pequeno calção ajustado no baixo ventre por um laço – o lac d’amour que une simbolicamente o homem a Deus – deixando o tronco e as pernas nuas e livres para a ostentação das marcas simbólicas do martírio”, descreve.