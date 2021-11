Comunidade Vida e Paz. Festa de Natal está de volta à Cidade Universitária

Após um ano atípico, devido à pandemia da covid-19, a Comunidade Vida e Paz do Patriarcado de Lisboa vai voltar a celebrar o Natal com as pessoas em situação de sem abrigo.



A festa está marcada para os dias 17, 18 e 19 de dezembro, na cantina da Cidade Universitária em Lisboa, local onde habitualmente se realiza.

"As pessoas em situação de sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade social vão ter à sua disposição um conjunto de apoios e serviços, designadamente o acesso ao Instituto dos Registos e do Notariado, Segurança Social, Instituto do Emprego e Formação Profissional, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cuidados médicos, barbeiro, duches, roupa, livros e alimentação", adianta um comunicado da coordenação do evento.

Os responsáveis referem que esta Festa de Natal terá "bastantes limitações, uma vez que serão cumpridas todas as normas da DGS. Além da testagem, utilização de máscara e distância requeridas, o número de voluntários será reduzido, de forma que seja possível atender o máximo de convidados".

A Comunidade Vida e Paz apela à ajuda financeira e material para poder "fazer chegar o Natal a todos aqueles que mais precisam".

Assim, a lista de necessidades vai desde "bens alimentares, a artigos de higiene pessoal, roupa de homem (com especial incidência em roupa interior), álcool gel, máscaras e batas descartáveis".

Todos os interessados em apoiar este evento, podem entrar em contacto através de email. Por outro lado, estão abertas as inscrições para quem quiser ser voluntário e ajudar no que for preciso. Quem quiser participar desta forma deve registar-se nesta plataforma.

A Comunidade Vida e Paz tem como missão "ir ao encontro e acolher pessoas em condição de sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a (re)construir o seu projeto de vida, através de uma ação integrada de prevenção, reabilitação e reinserção".