Famílias devem ser "sujeitos principais da pastoral familiar"

A Comissão Episcopal do Laicado e Família e o Departamento Nacional da Pastoral Familiar realizam no próximo sábado a 32.ª Jornada Nacional que tem como tema "Família sujeito de Evangelização".

Este tema é inspirado num dos pontos da Exortação Apostólica "Amoris Laetitia", do Papa Francisco.

O ponto 200 da Exortação Apostólica refere que "as famílias cristãs são, pela graça do sacramento nupcial, os sujeitos principais da pastoral familiar, sobretudo oferecendo o testemunho jubiloso dos cônjuges e das famílias, igrejas domésticas", tentando assim dar resposta a um dos cinco grandes objetivos do Santo Padre para o Ano Família Amoris Laetitia que se estende até 26 de junho de 2022 : "Tornar as famílias protagonistas da pastoral familiar".

Com este encontro, pretende-se "partilhar ideias e definir estratégias que permitam contribuir para que as famílias se tornem verdadeiramente os sujeitos principais da pastoral familiar, numa clara implementação prática de um processo sinodal, envolvendo Dioceses e Movimentos".

Outro propósito é "permitir que os participantes ensaiem um percurso de discernimento pastoral, reforçando competências e fomentando o entusiasmo necessário para, se assim o entenderem, o aplicarem nas suas estruturas pastorais".

Num formato "menos expositivo e mais de comunhão de ideias e opiniões, totalmente alinhado com o percurso sinodal lançado pelo Papa Francisco e em que toda a Igreja Universal se encontra envolvida, espera-se garantir uma forte formação prática dos participantes (...) na expectativa que resulte numa dinâmica multiplicativa nas suas realidades pastorais".

A Jornada da Pastoral Familiar será orientada pelo Padre Ricardo Freire, que é membro da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos) desde 1998.