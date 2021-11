Évora “estica” o estendal solidário para ajudar quem mais precisa

Com o inverno à porta, há muitas famílias que enfrentam dificuldades, sobretudo, por falta de agasalhos.

Para responder a estas necessidades, todos os anos, a Santa Casa da Misericórdia de Évora (SCME) promove o Estendal Solidário. A quarta edição vai decorrer durante três dias, no Jardim do Paraíso, no centro da cidade.

Apesar do aumento de pedidos não ser muito significativo, a Santa Casa está atenta àqueles que, por vergonha, têm receio de procurar ajuda.

“Daí a razão de virmos para a rua. Em vez de procurarmos que as pessoas nos localizem tentarmos sermos nós a chegar às pessoas, daí virmos para a rua para que as pessoas, sem se identificarem, sem qualquer formalismo, poderem passar e levar aquilo que entendem que necessitam para eles e para as suas famílias”, explica Francisco Lopes Figueira.

Segundo o provedor, esta edição vai decorrer "nos mesmos moldes" das anteriores, ou seja, a oferta de roupa, calçado e acessórios da instituição, para adulto e criança, será disponibilizada num estendal colocado ao ar livre.

“Estamos num espaço que é um jardim, o que é extremamente curioso, um jardim relativamente pequeno, central na cidade de Évora, e nesse jardim estendemos umas cordas, como tradicionalmente se estendia cordas para estender a roupa, e pomos peças de roupa separadas por setores: crianças, homens, senhoras, e as pessoas percorrem, como se passeassem no próprio jardim, esse espaço e tiram essas roupas. É só vir e tirar”, explica.

O Estendal Solidário arranca esta quarta-feira e termina na sexta-feira. Quem precisar de roupa deve deslocar-se ao Jardim do Paraíso entre as 10h00 e as 16h00.

Devido à pandemia de Covid-19, o recinto terá dispensadores de gel desinfetante, que devem ser utilizados à entrada e à saída, e é pedido aos visitantes que mantenham uma distância de segurança e o uso de máscara.