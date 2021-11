Abusos na Igreja. Mais de 200 católicos portugueses exigem investigação independente

Mais de 200 católicos, incluindo várias figuras públicas, assinam uma carta em que pedem aos bispos portugueses que apoiem uma investigação independente à questão dos abusos sexuais em ambiente eclesial, sob pena de esta vir a ser ordenada por decisão política, danificando ainda mais a reputação da Igreja neste campo.

A carta surge no mesmo dia em que o presidente da Conferência Episcopal, D. José Ornelas, anunciou a criação de uma comissão nacional para coordenar o trabalho das várias comissões diocesanas de proteção de menores que já existem.

Esta comissão terá como objetivo definir critérios e procedimentos comuns às 21 comissões diocesanas, bem como prestar-lhes apoio, nomeadamente na gestão da informação. A criação de um manual de procedimentos comum a todas as dioceses e organismos da Igreja perante denúncias de abuso sexual será um dos objetivos do grupo coordenador a ser criado na Assembleia Plenária do episcopado que começou esta segunda-feira e se prolonga até à próxima quinta-feira.

Os signatários da carta aos bispos manifestam o seu ceticismo quanto ao baixo número de casos de abusos reportados em Portugal, pouco mais de uma dezena ao longo da última década, dizendo não ter conhecimento de “razões sociológicas ou de outra natureza possam existir” que permitam que a experiência na Igreja portuguesa tenha sido diferente da de outros países como França, Polónia, Alemanha ou Estados Unidos, em que investigações desta natureza revelaram um problema sistémico de abusos e de encobrimento.

“Está hoje consolidada e consensualizada a consciência de que este tipo de atuação, observado na Igreja Católica em todas as latitudes e ambientes culturais, é sistémico e diretamente relacionado com o exercício do poder no seu interior e, noutro plano, com as manobras de encobrimento passivo ou ativo”, lê-se.

Os autores da cata dizem temer que a recusa da Conferência Episcopal em apoiar uma comissão independente seja vista pela sociedade como uma tentativa de esconder a verdade. “Só a verdade nos permite um relacionamento livre e transparente com aqueles a quem a nossa fé nos convida a servir. Por isso, acreditamos que só uma investigação profunda e independente pode confirmar essa eventual excecionalidade da Igreja em Portugal. Se essa iniciativa não for tomada, receamos que a inação da CEP seja vista pela sociedade portuguesa como encobrimento”.