União das Misericórdias distinguida pelo Parlamento Europeu com prémio “Cidadão Europeu”

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) foi distinguida com o prémio "Cidadão Europeu", do Parlamento Europeu, pelo seu trabalho em prol do bem-estar da população do país, e recebe a distinção na terça-feira, em Bruxelas.

A candidatura ao prémio “Cidadão Europeu” partiu do eurodeputado do Partido Social Democrata (PSD) José Manuel Fernandes e é já na terça-feira que o presidente da UMP vai estar em Bruxelas para receber a condecoração que é atribuída pelo Parlamento Europeu na área da proteção dos Direitos Humanos.

De acordo com o comunicado da UMP, o prémio “distingue pessoas e instituições que se destaquem pelos efeitos excecionais, reconhecendo o trabalho desenvolvido pelas Misericórdias em todo o país e o apoio prestado à comunidade nas áreas de apoio social e cuidados de saúde, para assegurar respostas adequadas e abrangentes a toda a população, especialmente a mais vulnerável”.

Acrescenta que em todo o país as misericórdias têm desenvolvido “inúmeras iniciativas de inovação social e contribuído para a valorização da cultura local e coesão territorial”.