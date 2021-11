França. Bispos pedem ajuda a Roma para lidar com vítimas de abusos

Segundo o vaticanista Loup Besmond de Senneville, do jornal francês "La Croix", o presidente da Conferência Episcopal francesa revelou a notícia, dizendo que a Igreja naquele país quer que alguém “de confiança” vá verificar se os bispos têm feito tudo o que devem para ajudar e compensar as vítimas de abusos sexuais.

O pedido do episcopado francês surge pouco mais de um mês depois da publicação do Relatório Sauvé, sobre os abusos sexuais na Igreja Católica francesa. O relatório serviu para averiguar os casos cometidos ao longo de várias décadas e termina com várias recomendações para que a Igreja melhore a forma como lida com o assunto.

Alguns detalhes do relatório, nomeadamente os números apresentados de casos de abusos sexuais sobre menores cometidos, levantaram críticas. O número que fez manchetes em todo o mundo, de cerca de 330 mil casos de abuso em ambiente eclesial baseiam-se afinal em estimativas feitas com base em sondagens feitas pela internet. Caso se confirmassem, seria necessário que cada um dos cerca de 3000 padres abusadores, segundo o mesmo relatório, tivesse abusado de mais de 100 vítimas.

Apesar das dúvidas quanto aos números totais os bispos aceitaram sem reservas a responsabilidade sobre os erros históricos cometidos na questão dos abusos sexuais e comprometeram-se a corrigir e a tentar fazer justiça, em colaboração com as autoridades civis.