Abusos sexuais. Bispos querem travar eventuais "encobrimentos" na Igreja

Como já é do conhecimento público, os bispos vão definir a criação de um grupo coordenador das comissões diocesanas.

Em agenda está a abordagem da questão dos abusos de menores e adultos vulneráveis, por parte de membros do clero.

Segundo o padre Manuel Barbosa, o objetivo é criar uma espécie de “manual de boas práticas” que todas as comissões possam vir a seguir em conjunto para que “se possam ter critérios e práticas mais comuns”, no sentido de “estarmos todos sintonizados neste combate ao abuso de menores e protegermos sempre as vítimas”.

Em cima da mesa dos bispos vai também estar o processo sinodal lançado pelo Papa Francisco, com a criação de um grupo que vai preparar a síntese das respostas da auscultação nas dioceses.

De volta à assembleia plenária estão o Itinerário de Iniciação à Vida Cristã, um documento que esteve em processo de auscultação sinodal nas dioceses e que incide na catequese familiar, e a Jornada Mundial da Juventude de 2023.

A assembleia plenária de novembro inclui ainda um tempo de formação sobre o Livro VI do Código de Direito Canónico, sob a orientação de D. Juan Ignatio Arrieta, secretário do Conselho Pontifício para a Interpretação dos Textos Legislativos.