Reunião dos bispos portugueses vai analisar questão dos abusos

Do encontro dos bispos portugueses prevê-se que possa sair a criação de um grupo coordenador nacional para tratar do tema, uma espécie de comissão nacional de coordenação das comissões diocesanas de proteção de menores e adultos vulneráveis.

A questão dos abusos no seio da Igreja vai estar em cima da mesa da próxima reunião da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) que vai decorrer, em Fátima, entre os dias 8 e 11 de novembro.

Também o bispo de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto, afirmou na altura que “a Igreja está disposta a realizar com determinação todos os esforços necessários para pôr fim a estes dramas, a esta chaga que a atingiu profundamente” .

“Se a CEP julgar conveniente, poderá tomar outras medidas, sempre no propósito de rejeitar qualquer encobrimento de casos, de fazer justiça às vítimas e respeitar a verdade histórica das denúncias apresentadas”, referiu o padre Manuel Barbosa no final da reunião do conselho permanente da CEP.

Os bispos portugueses vão debater também, na reunião de Fátima, o "itinerário de iniciação à vida cristã com as famílias, crianças e adolescentes", o sínodo dos bispos que o Papa Francisco abriu em Roma no início de outubro e a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.

A Assembleia Plenária vai contar ainda com a presença de D. Juan Ignácio Arrieta, secretário do Conselho Pontifício para os Textos Legislativos (Santa Sé), para uma formação sobre o Livro VI do Código de Direito Canónico, recentemente alterado, reformando a disciplina penal que existe desde 1983.

Segundo o portal de notícias do Vaticano, Vatican News, o novo texto entrará em vigor no dia 8 de dezembro e é um instrumento corretivo mais ágil, a ser usado prontamente para "evitar males mais graves e acalmar as feridas causadas pela fraqueza humana".

A reunião dos bispos portugueses vai ficar marcada também, na quinta-feira, 11 de novembro, às 8h00, pela celebração, na Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima, de uma missa pelas vítimas da pandemia de Covid-19.