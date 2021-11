Papa Francisco vai a Chipre e Grécia em dezembro

Francisco viaja, no próximo mês, a Chipre e à Grécia. A visita, anunciada esta sexta-feira pelo Vaticano, realiza-se de 2 a 6 de dezembro.

A primeira etapa será Nicósia, capital do Chipre, entre 2 e 4 de dezembro, seguindo depois para a Grécia onde, além de Atenas, o Papa se deslocará, pela segunda vez no seu pontificado, à Ilha de Lesbos. A primeira vez foi em abril de 2016.

Os detalhes do programa ainda não foram divulgados.

De acordo com os mais recentes dados das Nações Unidas, citados pela imprensa internacional, há atualmente 3.500 pessoas a residir no novo campo de refugiados, construído depois do antigo campo de Moria ter ficado destruido devido a um incêndio, ocorrido em setembro de 2020. Na altura, residiam nesse campo 17 mil refugiados.

Ainda segundo as Nações Unidas, a maioria dos refugiados em Lesbos é proveniente do Afeganistão.