"Três milhões de nós" desafia jovens a serem construtores da mudança

Aguardado há 3 anos, depois de ter sido adiado de 2020 para agora, o '3 milhões de nós' tem como tema desta segunda edição "Está nas tuas mãos".

Trata-se de um tema que continua mais atual do que nunca neste tempo de pandemia.

Maria João Quintão Braga, ligada à organização do evento, reconhece que "temos muito pouco controlo sobre as situações". E questiona: "na realidade, o que é que está nas nossas mãos?" E diz "o que é possível perceber é o que podemos fazer com as nossas situações concretas. E é isso a que pretendemos dar resposta".

O tema deste encontro marcado para 6 de novembro remete para o desafio que cabe a cada jovem de ser construtor, protagonista e impulsionador de mudança, partindo de quatro pilares: O que está nas nossas mãos? Está nas nossas mãos pedir, Está nas nossas mãos dar, Está nas nossas mãos ir mais além.

Haverá testemunhos nas mais diversas áreas para que os jovens possam inspirar outros a não ficarem acomodados, sobretudo numa altura de pandemia.

Esta responsável sublinha que "o que queremos com o nosso evento, é que todos os que lá estiverem se sintam interpelados, inspirados e motivados para ajudar a construir uma sociedade e um mundo melhores, percebendo que têm em si mesmos todas as ferramentas necessárias para o fazer".

O formato deste encontro é muito parecido ao dos Ted Talks, que são "palestras relativamente curtas, entre 10 e 15 minutos, agrupadas em blocos com um tema comum".

Há muito aguardada, esta segunda edição do '3 milhões de nós' vai decorrer de forma presencial. Espera-se que a sala da Aula Magna da Universidade de Lisboa se encha com centenas de jovens, tendo sempre em conta as regras impostas pelas autoridades de saúde.

Maria João Quintão Braga afirma que o desejo é ter "casa cheia". Na última edição "enchemos a sala com mil e seiscentas pessoas. E desta vez queremos repetir o feito".

Quem quiser participar, terá de comprar um bilhete que custa 10 euros e que já inclui o almoço.

Há ainda a possibilidade de acompanhar de forma online.

O nome da iniciativa '3 milhões de nós' surgiu porque em Portugal existem cerca de 3 milhões de pessoas entre os 0 e os 21 anos, e este evento está vocacionado para os jovens.

A ideia desta iniciativa nasceu da Associação ‘5+2’ e da Família Missionária Católica ‘Verbum Dei’ em Lisboa que está sediada na Paróquia do Campo Grande.