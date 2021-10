Solidão. “A maior parte das pessoas não conhece os vizinhos do próprio prédio”

Tem acontecido sempre, todos os anos, quer crianças, quer nados-mortos. Em 14 anos acompanhámos 80 e tal crianças. Amanhã e depois de amanhã vamos acompanhar cinco crianças que morreram, uma com dois dias, outra com duas horas. Nados mortos este ano até nem houve muitos, mas há anos em que há bastantes, mais de uma dezena.

Penso que sim, porque nós acompanhamos quer funerais Covid, quer não Covid, e este número tem certamente a ver também com aqueles que foram atingidos pela doença. Muitas vezes não temos conhecimento do nome da pessoa, quanto mais da origem ou da história, mantemo-nos afastados, não queremos conhecer e não nos dão a conhecer. Portanto, não podemos dizer que a percentagem foi maior ou menor por Covid. Efetivamente aumentou, e sabemos que muitos dos que acompanhámos foram mortes por Covid.

Já o ano passado o número foi um pouco maior do que é habitual. Nós acompanhamos estes funerais desde maio de 2004, e nos anos anteriores foram na ordem dos 130, 150. O ano passado tivemos 194, o que já foi substancialmente mais. Este ano, até 17 de outubro, foram 214, mas no dia seguinte já eram 215, agora já são mais de 220.

Entre as atividades a que a Irmandade se dedica está o acompanhamento das cerimónias fúnebres de quem morre sozinho. Chocou saber recentemente que de outubro do ano passado a outubro deste ano quase duplicou o número de pessoas cujo corpo não foi reclamado por ninguém ao Instituto de Medicina Legal. Esse aumento surpreendeu-vos?

Como é que funciona este acompanhamento que fazem? São contactados pelo Hospital para que sejam recolhidos esses corpos e seja feito o funeral?

O que acontece é que quando a pessoa morre na rua, nos hospitais, em casa, em pensões ou quartos alugados, vai para o Instituto de Medicina Legal. Aí o processo dura pelo menos 30 dias para avaliação, se foi crime ou qualquer outra morte não natural. Quando efetivamente o processo administrativo fica resolvido, o Instituto de Medicina Legal entra em contacto com uma agência funerária que é contratada pela Misericórdia de Lisboa. A SCML, de três em três anos, faz um concurso público entre as agências funerárias, ganha uma, e durante esses três anos é essa agência que faz os funerais, não só daqueles que acompanhamos, mas também daqueles que morrem nos lares e instituições da Santa Casa.

A Medicina Legal entra em contacto com a agência, e quando não há acompanhamento de ninguém – porque se as pessoas morrerem nos equipamentos da Santa Casa, as pessoas que os tratavam, que são a sua última família, acompanham-nos sempre –, mandam um email dizer que amanhã, ou depois amanhã, no cemitério do Alto de São João, Benfica ou Carnide, há um funeral às tantas horas. São normalmente às horas de trabalho, 10h00 da manhã, ou 15h00. A partir daí, entramos em contacto com a nossa equipa, temos permanentemente 17 irmãos e voluntários que acompanham estes funerais, vemos quem está disponível e no dia próprio estará no cemitério.

Há pouco disse que não se interessam muito por explorar a história pessoal de cada um. Há a tendência de pensar que estas situações acontecem só com sem-abrigo, mas não, atingem muitas pessoas que vivem simplesmente sozinhas?

Exatamente. Este ano até nem houve muitos sem-abrigo. São pessoas que, por idade ou por doença, morrem nos vários locais que referi. Tem a ver com muitas causas, uma tem a ver com o ditado português que diz “em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão”, são as condições económicas e de habitabilidade. Depois, a droga também é um fator importante, o desajustamento, as doenças psicológicas e mentais, as doenças físicas. Os outros são resultado da pobreza, vão para os hospitais, que estão cheios de camas ocupadas com pessoas idosas que os filhos deixam lá, e que muitas vezes até alteram as moradas para não serem contactados, para não terem de ir buscar os pais ou familiares para casa, porque não têm condições nem de os receber, nem de os acompanhar, e portanto ficam no hospital.

Aqui era necessário haver um volume grande de unidades de cuidados continuados integrados, mas como sabem em Lisboa é muito raro. A Misericórdia de Lisboa tem neste momento três equipamentos, um já com vários anos, na Aldeia de Juso, em Cascais, a Unidade de Cuidados Continuados Maria José Nogueira Pinto, que foi quem teve a iniciativa, e que tem 40 camas. Tem também um pavilhão no Hospital Pulido Valente, a Unidade de São Roque, com 41 camas, e agora já está a funcionar o antigo Hospital da Estrela, que é a Unidade Rainha D. Leonor, que vai ter 91 camas. Estes números são grandes, mas são infinitamente pequenos em relação às necessidades da cidade em termos de cuidados continuados e paliativos.

Há um problema que parece estar subjacente a todos, que é o problema da solidão. Vive-se e morre-se só em Lisboa?

Muito, muito, e cada vez mais, até pela longevidade. Como sabe, até há meia dúzia de anos a esperança média de vida seria de 70, 80 anos. Ainda ontem soube, numa reunião com o Provedor da SCML, que em Lisboa existem 5.000 idosos com mais de 100 anos. Há dois anos eram 3.000. O problema da solidão e da falta de apoio é enorme.