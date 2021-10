“Afável, inconformado e firme.” D. Basílio do Nascimento, uma referência incontornável de Timor-Leste

Fui acordado pela a notícia da morte de D. Basílio do Nascimento, o bispo de Baucau, em Timor-Leste. E foi do seu rosto, quase sempre sorridente, a primeira imagem que me saltou à memória.

D. Basílio era afável – até nas horas de maior tensão –, tinha um discurso simples, direto, ponderado, e muito firme; rapidamente conquistou o coração e respeito dos timorenses. Sempre que falava, punha em sentido tanto as autoridades indonésias como os lideres integracionistas locais.

Conheci D. Basílio antes ainda do referendo que determinou a independência de Timor-Leste e dos massacres que se seguiram.

Das entrevistas que lhe fiz ao longo de anos e, sobretudo, das conversas que tivemos em Baucau, Díli e em Portugal, recordo o seu inabalável sentido de humor, até nas horas mais criticas, aliado a uma análise realista e pragmática dos acontecimentos, antes e depois da libertação, na longa caminhada para a independência.

Recordo-me também das suas palavras em 2008, quando o então presidente José Ramos Horta ficou gravemente ferido, num atentado, em Díli. Dessa longa madrugada e da manhã, guardo uma entrevista por telefone em que, no espaço de minutos, fez uma leitura precisa de tudo o que se estava a passar nos planos politico, militar e social.