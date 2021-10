Papa deixa alerta: Ainda vamos a tempo de responder às alterações climáticas

Entre 31 de outubro e 12 de novembro vai decorrer em Glasgow, na Escócia, a 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), onde é esperada mais de uma centena de chefes de Estado e de Governo, que deverão apresentar os compromissos e planos dos respetivos países para o combate ao aquecimento global.

A propósito do acontecimento, considerado fundamental para uma nova fase de luta contra as alterações climáticas e contenção das emissões de gases com efeito de estufa, a Lusa falou com quatro associações portuguesas de defesa do ambiente, com todas a salientarem a importância de serem apoiados nessa luta os países mais pobres, que são os que menos contribuem para as emissões de gases, mas que são também os que mais sofrem com as alterações climáticas.