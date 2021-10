Papa apela: Ainda vamos a tempo de responder às alterações climáticas

Exortou a uma ação responsável em favor da cultura do cuidado do planeta. “A humanidade nunca teve tantos meios para alcançar essa meta como agora.”

Refere que as mudanças climáticas e a pandemia Covid-19 “expuseram a descoberto a radical vulnerabilidade de todos e de tudo e levantam inúmeras dúvidas e perplexidades sobre os nossos sistemas económicos e sobre as modalidades de organização das nossas sociedades”.

A princípio, pensou-se que Francisco participaria na cimeira de Glasgow, mas a representação do Vaticano será feita pelo Secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin.

Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos reúnem-se, entre 31 de outubro e 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, na 26.ª conferência das Nações Unidas (ONU) sobre alterações climáticas (COP26) para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

A cimeira decorre cinco anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial.

Apesar dos compromissos assumidos, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia de covid-19, segundo a ONU, que estima que ao atual ritmo de emissões, as temperaturas serão no final do século superiores em 2,7º.