Biden descreve Francisco como “guerreiro pela paz”

Biden – que de deslocou a Roma para participar na Cimeira de lideres do G20, que decorreu por estes dias – classificou o Papa Francisco como o mais importante “guerreiro pela paz” que já conheceu, e ofereceu-lhe uma medalha presidencial, conhecida como “challenge coin”, com uma imagem do Estado do Delaware, que representou enquanto senador durante 36 anos, e da unidade militar na qual serviu o seu filho, Beau Biden, que morreu em 2015, de cancro.

O encontro do Papa com Joe Biden no Vaticano durou cerca de hora e meia, e a Casa Branca classificou-o como tendo sido “muito caloroso”.

Depois do encontro com o Papa Francisco, Biden reuniu-se com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e com o secretário para as relações com os Estados, Paul Gallagher.

O comunicado do Vaticano fala num encontro “cordial”, em que se falou do compromisso comum para com a proteção e cuidado do planeta, da situação sanitária e da luta contra a pandemia da Covid-19, dos migrantes e refugiados, e da proteção dos direitos humanos, incluindo do direito à liberdade religiosa e de consciência.

O encontro permitiu, ainda, trocar impressões sobre a atualidade internacional, tendo em conta a cimeira do G20, em Roma, e a Cimeira do Clima, que começa este domingo em Glasgow.