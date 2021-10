Ecologia integral e envelhecimento em discussão no V Fórum Europeu Vida, Dignidade e Liberdade

O V Fórum Europeu “Vida, Dignidade e Liberdade” reúne este sábado, dia 30, na Universidade Católica, em Lisboa, três dezenas de especialistas nacionais e internacionais para debater temas como o envelhecimento, as ameaças à liberdade, a defesa da vida e as raízes judaico-cristãs da Europa.

A iniciativa da Federação Europeia One Of Us, que agrega associações e movimentos europeus pró-vida, é organizada em parceria com a Federação Portuguesa Pela Vida. “Vamos debater as questões da vida, da dignidade, da liberdade, da família, da juventude, do envelhecimento, realidades que nos preocupam a todos e que serão tratadas por especialistas de países como Itália, Polónia, Eslováquia, Eslovénia, França, Malta e Espanha”, explica a Presidente da Federação Portuguesa pela Vida, Isilda Pegado.

Uma das mesas do fórum é dedicada à ecologia integral e conta com o ex-comissário Europeu da Saúde, Tonio Borg, o professor e economista, João César das Neves, a eurodeputada eslovaca, Miriam Lexmann, e diretor do Observatório de Bioética da Universidade de Valencia, Julio Tudela Cuenca. “Hoje tratamos muito as questões do ambiente, da ecologia e precisamos de perceber se, dentro desse debate do ambiente, da ecologia, a vida humana tem lugar. É uma provocação que se coloca num tempo em que parece que há um legislador para uma determinada matéria e um legislador oposto para outras matérias”, afirma Isilda Pegado. E questiona: “Poderá haver uma verdadeira ecologia sem homem? E as leis que estamos a fazer, as decisões ideológicas que se têm tomado, nos últimos anos, favorecem a prosperidade do ser humano, a sua realização, a sua reprodução?”

Entre os oradores do V Fórum Europeu “Vida, Dignidade e Liberdade” estão também o antigo primeiro-ministro da Eslovénia, Alojz Peterle, a reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gil, e D. Nuno Brás, Bispo do Funchal.

O encontro, que se realiza, em Lisboa, no dia 30 e terá transmissão online, culmina com uma visita a Fátima, no dia 31, e surge na sequência da Conferência sobre o Futuro da Europa, um conjunto de debates e encontros entre cidadãos e governantes europeus. “Também a Federação One of Us aderiu a esta iniciativa europeia e, durante este ano, tem promovido, em diferentes cidades da Europa, diversos fóruns subordinados a esta temática. O culminar destas iniciativas europeias acontece agora em Portugal”, garante.