Papa apela à defesa das crianças por nascer

O Papa Francisco apelou à defesa das crianças por nascer, associando-se a uma iniciativa da Fundação ‘Sim à vida’, da Polónia. Foi durante a audiência pública semanal, que decorreu no Auditório Paulo VI.

Ao saudar os peregrinos de língua polaca, o Papa referiu que a pedido da Fundação abençoou os sinos "A voz dos nascituros", que “têm como destino o Equador e a Ucrânia”, esperando “que sejam para essas nações, e para todos, um sinal de compromisso em favor da defesa da vida humana, desde a conceção até à morte natural”. E acrescentou: “que o seu som anuncie ao mundo o ‘Evangelho da vida’, desperte a consciência dos homens e a memória dos nascituros. Confio à vossa oração criança concebida, cuja vida é sagrada e inviolável”.

No final da catequese o Papa referiu-se, ainda, à Cimeira do Clima, que vai decorrer a partir do próximo domingo, na Escócia, saudando de forma especial “os jovens de vários países envolvidos na COP26 de Glasgow”.

Nesta audiência pública, o Papa deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas. Francisco sublinhou a centralidade que a pessoa de Jesus tem na fé cristã, e lembrou que é a “liberdade” do Espírito Santo que muda o coração de cada um e que “guia a Igreja”, para lá de “mandamentos e preceitos”.

“Ainda hoje, muitos procuram seguranças religiosas em vez do Deus vivo e verdadeiro, concentrando-se em rituais e preceitos em vez de abraçar o Deus do amor com todo o seu ser. Esta é a tentação dos novos fundamentalistas”, afirmou o Papa, lamentando que a “burocracia” na celebração dos sacramentos continue a impedir “o acesso à graça do Espírito”.