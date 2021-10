Uma escola para futuros líderes, ao serviço do bem comum

Ainda segundo Juan Maquieyra, “esta inspiração, este movimento para tentar construir pontes para o resto da humanidade, até começou na última encíclica (Fratelli Tutti), quando escreveu a um líder islâmico do Egipto. Acho que é um bom testemunho de como devemos contruir as nossas organizações e ensinar liderança: para a fraternidade universal”, acrescenta.

A Escola Política Fratelli Tutti assenta numa perspetiva global e local, aberta, inovadora e cooperativa, que cuide do Bem Comum. A filosofia do Papa Francisco.

Para isso destacam-se com um projeto “original”, com “uma abordagem holística à liderança, que envolve não só o que a pessoa pensa e a forma como pensa, mas também como se desenvolve interiormente”, diz Juan Maquieyra. Trabalham com “as competências necessárias para liderar, ao serviço do bem comum: o coração, a cabeça e as mãos”.

À Renascença, o diretor do projeto garante que “este é o caminho”. Dá como exemplo a dificuldade que alguns jovens sentem para chegar a lugares de decisão: “os políticos que hoje governam as nossas comunidades não estão muito abertos à ideia de dar muito espaço aos novos líderes. Temos que treinar a nova geração para que dê um passo em frente e lute por esse espaço, de forma democrática.”

Quando os políticos não dão espaço às novas gerações, “as pessoas organizam-se e mobilizam-se”. É para estes momentos que os jovens têm de ser treinados, para assumirem “posições de decisão”.

Juan Maquieyra, entrevistado à margem da cimeira “The Future of Politics”, que decorreu em Cascais, defende que é tão importante renovar a educação como mudar a linguagem política. “Temos de trabalhar nas duas frentes, com urgência”.