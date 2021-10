Papa recebe presidente alemão e peregrinação ecuménica

O presidente da Alemanha foi recebido esta segunda-feira em audiência pelo Papa. Segundo o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, Francisco e Frank-Walter Steinmeier abordaram os mais os desenvolvimentos políticos na Alemanha onde, um mês depois das eleições (26 setembro), decorrem nesta altura as negociações formais para a formação do governo de coligação entre os social-democratas do SPD, o Partido Democrático Liberal (FDP) e os Verdes.

De acordo com o comunicado, durante a conversa foram ainda abordadas "questões de interesse recíproco, em particular a questão da migração e algumas situações de conflito internacional, bem como a importância do compromisso multilateral” para se encontrarem soluções.

O presidente Steinmeier – que foi ainda recebido pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e pelo secretário para as Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher – doou ao Papa uma ilustração de Maria e a Árvore de Jessé, e Francisco ofereceu ao presidente alemão a mensagem do Dia Mundial da Paz 2021, o Documento sobre a Fraternidade Universal e um Mosaico de Noé, com a descrição em alemão.

Peregrinação ecuménica

Durante a manhã Francisco recebeu também os participantes numa peregrinação ecuménica com origem na Alemanha. Intitulada ‘Com Lutero ao Papa’, a peregrinação incluiu um momento musical que uniu participantes de várias Igrejas.

“Cantar une as pessoas. No coro, ninguém está sozinho: é importante escutar os outros. Desejo esta disponibilidade de escuta para a Igreja”, afirmou Francisco, lembrando o processo sinodal que a Igreja católica está a viver.