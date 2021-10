Dirigentes de instituições de Solidariedade Social escrevem sobre futuro do setor

A Texto, uma editora do Grupo Leya, vai divulgar esta terça-feira, 26 de outubro, uma "coletânea de artigos escritos pelos dirigentes de algumas das principais Instituições de Solidariedade Social portuguesas que partilham, em livro, experiência e conhecimentos e apresentam a sua visão para o futuro do setor enquanto líderes da economia social", refere um comunicado.

Com prefácio do Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, Filipe Almeida refere que "as organizações da economia social são agentes de mudança, de combate efetivo às desigualdades e de promoção do desenvolvimento individual e coletivo, estruturantes da justiça social. Ouvir quem está envolvido na fundação ou gestão dessas organizações é essencial para perceber a extensão e a natureza das carências humanas, dos problemas sociais, mas também perceber eventuais soluções na comunidade".

A obra reúne 51 testemunhos de líderes de IPSS, como por exemplo, da Comunidade Vida e Paz, Legião da Boa Vontade, Operação Nariz Vermelho, Alzheimer Portugal, Associação Salvador e Banco do Bebé.

Cinquenta por cento da receita da venda deste livro "reverte para as instituições sociais que a integram".