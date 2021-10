“A missão está na vida, onde quer que a gente esteja”

Se calhar tem uma importância mais simbólica do que outra coisa. A nossa Congregação foi fundada para a primeira evangelização, para os mais pobres, e tem uma longa tradição de presença em África. Um dos nossos fundadores tinha uma especial predileção por África, isso fez com que muitos dos países africanos que hoje têm igrejas pujantes, desenvolvidas, tenham sido evangelizadas sobretudo por espiritanos, ou com uma presença muito forte dos espiritanos. Um dos frutos dessa realidade é que hoje a Congregação, na verdade, é maioritariamente africana. A eleição de um africano como Superior Geral é uma consequência natural dessa realidade. Hoje temos uma percentagem de africanos na Congregação que ultrapassa os 50%, portanto, essa é uma razão.

É importante sobretudo do ponto de vista da Congregação. Normalmente o método de eleição é um método que garante a representatividade das várias sensibilidades, a nível cultural e linguístico, de distribuição pelo mundo e de tipo de missão, essa escolha tem a ver com isso mesmo.

Termina este domingo o Capítulo Geral dos Missionários do Espírito Santo, onde foi eleito o novo Superior a nível mundial – que é pela primeira vez um africano –, mas foi igualmente eleito um português para o "governo" mundial da Congregação, o padre Tony Neves, que é um dos novos Assistentes Gerais. É uma escolha importante, também do ponto de vista de Portugal?

Nesta conversa a partir de Bagamoyo, na Tanzânia, Pedro Fernandes, que é também vice-presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP), conta o que o levou a querer ser missionário. Fala das prioridades da congregação e da eleição dos novos responsáveis pelos Espiritanos a nível mundial, numa equipa que inclui outro português, o padre Tony Neves. Sobre o Sínodo sobre a Sinodalidade, que decorre nesta altura na Igreja, considera-o “uma das grandes maravilhas e um dos grandes desafios” do pontificado do Papa Francisco.

A pandemia causou muitas vítimas entre os missionários do Espírito Santo pelo mundo e em Portugal teve um forte impacto ao nível da degradação das condições de vida das populações que apoiam. O Provincial dos Espiritanos dá como exemplo as dificuldades crescentes que têm tido para dar resposta aos imigrantes que chegam ao Centro Padre Alves Correia (CEPAC), em Lisboa, e diz que toda a ajuda é bem-vinda.

Este Capítulo Geral realiza-se apenas de oito em oito anos. Nesta altura em que conversamos já há prioridades missionários definidas?

As prioridades missionárias, na verdade, são as de sempre, são a primeira evangelização, a justiça e paz, etc. Há uma ênfase especial dado ao diálogo inter-religioso, sobretudo num mundo como o nosso, contemporâneo, em que as questões religiosas, da paz e da justiça são tão candentes, parece absolutamente prioritário que a abertura a outras culturas e sensibilidade religiosas esteja no horizonte primeiro da ação missionária da Igreja. Portanto, o diálogo inter-religioso é uma das prioridades fundamentais.

Por outro lado, num mundo com cada vez mais assimetrias e realidades sociais e culturais, marcadas muitas vezes pela extrema pobreza, vamos dando conta de que os compromissos pela justiça e paz se tornam também absolutamente prioritários. Portanto, estas duas grandes áreas são áreas de prioridade, claramente, para a Congregação do Espírito Santo hoje.

A missão é associada ao primeiro anúncio da fé, mas a verdade é que quem está no terreno procura sempre alargar os campos da missão, sobretudo hoje. Falou das questões da justiça social, da paz, mas a Congregação também tem uma preocupação com a ecologia, um tema cada vez mais presente. A prioridade missionária é cada vez mais colocada como uma forma de acompanhar a vida concreta dos povos onde se encontram os missionários?

Sim. Diria que sempre foi, e as diferentes dimensões da missão – o primeiro anúncio, a própria dimensão litúrgica, a catequese, o acompanhamento das comunidades cristãs já estabelecidas, etc. – nunca se separou, e não se pode separar, desse compromisso com a humanidade enquanto tal.

A dimensão pelo cuidado da Casa Comum, em sintonia total com a Laudato Si' e o magistério do Papa Francisco, e as questões da justiça e paz, do diálogo inter-religioso, as questões sociais do desenvolvimento – outra grande dimensão da missão hoje –, tudo isso está entrelaçado, e na verdade nada disso faz sentido isoladamente. Quando nos preocupamos com a solicitude de Deus pela humanidade, estamos a preocupar-nos com todas as dimensões que fazem parte da vida da humanidade.

O anúncio do Evangelho, explicitamente, não pode nunca separar-se de todas as outras dimensões ao serviço da pessoa humana, toda, de uma maneira muito inclusiva, sob pena de se desvirtuar esse anúncio. Portanto, hoje a presença dos institutos missionários é, sobretudo, marcada por essa proximidade, por esse entrelaçar-se com as realidades do povo em que nos inserimos e que nos acolhe.

Há uma realidade que é transversal a todo o mundo, neste momento, que é realidade da pandemia. O Papa na sua mensagem para este Dia Mundial das Missões, que foi publicada neste momento crítico, apela a uma "missão de compaixão" e a "missionários de esperança” como resposta à crise provocada pela Covid-19. É um desafio que é preciso assumir ainda?

Claro que sim. Continuamos a perceber com muita clareza as consequências da pandemia e a expressão ainda presente dessa pandemia, e isso é muito evidente, não apenas na Europa, mas em todo mundo.

Aqui na Tanzânia, curiosamente, esperava uma preocupação maior com esse assunto, mas não é tão evidente como noutros lugares… No entanto, o problema existe igualmente, as consequências económicas e sociais continuam muito presentes, e continua a marcar muito a vida dos missionários e a vida da Igreja nas zonas ditas mais periféricas, mais pobres, ou onde os recursos materiais e humanos não são tão abundantes. Isso é efetivamente uma preocupação.

A pandemia também afetou muito a Congregação dos Espiritanos e as vossas missões, em termos de vítimas? Tiveram de redimensionar projetos?

Há dias tivemos um momento de oração no cemitério dos missionários em Bagamoyo, que é a primeira missão da África de Leste, e quisemos marcar esse momento recordando os muitos missionários que morreram jovens e que estão ali sepultados. Nessa celebração houve um momento de memória de todos os confrades espiritanos que morreram durante a pandemia. Eu confesso que sabia que tinha havido alguns países do mundo profundamente flagelados a este nível, mas fiquei impressionado pelo tempo que demorou a ler a longa lista de missionários que tinham morrido vítimas da pandemia na Europa, em países como a França e como a Irlanda – houve um período em que morriam vários por semana, foi uma coisa muito dolorosa –, mas um pouco por todo o mundo, em África também, e não apenas missionários, mas gente profundamente ligada à nossa Congregação.

Efetivamente, o impacto que a pandemia tem tido na nossa missão é enorme, desde logo por isso mesmo, porque há missionários que morreram ou ficaram gravemente doentes, mas também pelo impacto social e económico que as populações a quem servimos sofreram e continuam a sofrer, e isso evidentemente tem uma consequência de maior dificuldade na presença missionária junto dessas pessoas.