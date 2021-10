O que constitui um abuso? Arquidiocese de Braga lança ação de formação

“É preciso saber claramente o que é que constitui um abuso, o que leva a um abuso, é preciso saber estar atento a sinais”, diz Bruno Nobre. Mas, a ação de formação também contempla a dimensão do “ saber escutar e acolher ”, acrescenta. “Como é que se acolhe, por exemplo, uma criança que vem fazer uma queixa? Como se encaminha? Como se procede?”, exemplifica.

No fundo, resume o padre Bruno Nobre, membro da Comissão Arquidiocesana, é “ensinar a cuidar melhor e criar uma cultura de cuidado”.

A ação formativa de cerca seis horas não deixa de ser uma formação de “carácter bastante introdutório”, reconhece. Trata-se, sobretudo, de “sensibilizar”.

A segunda formação está prevista para novembro, mas não pode ficar por aqui, admite o pe. Bruno Nobre. O “ideal é que no futuro a formação se torne obrigatória” para quem cuida dos mais vulneráveis.

“A ideia é que isto se torne uma rotina. A meu ver, devia tornar-se obrigatório a curto médio prazo. Provavelmente, ainda neste ano pastoral teremos outras iniciativas para tentarmos chegar a mais gente”, antecipa o membro da comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis da Arquidiocese de Braga.

A iniciativa conta com a participação de uma equipa de professores e técnicos do Projeto “Cuidar” da Universidade Católica e do Serviço de Proteção e Cuidado da Companhia de Jesus e repete-se em 20 de novembro.