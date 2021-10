"Fratelli Tutti". Um "laboratório para o futuro" do ambiente, da política e dos negócios

O Vaticano anunciou esta quinta-feira a criação da Fundação “Fratelli tutti”, apresentada como “um laboratório para o futuro”, a partir da encíclica assinada pelo Papa Francisco a 3 de outubro de 2020.

O cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro, vigário-geral do Papa na Cidade do Vaticano e presidente da Fábrica de São Pedro, refere em entrevista ao portal ‘Vatican News’ as prioridades do novo projeto, que aborda temas ligados ao meio ambiente, a política e os negócios.

“Sem uma visão partilhada, o mundo torna-se insuportável”, assinala o responsável.

Os projetos da Fundação envolvem áreas da formação académica, arte sacra, economia ou startups.

“A intenção é envolver também outros atores da sociedade civil, do mundo empresarial e das instituições para projetar juntos alguns dos caminhos que gostaríamos de pôr em prática”, indica o cardeal Mauro Gambetti.

O colaborador do Papa destaca o papel das novas gerações e adianta que, no início do próximo ano, já deverão estar a decorrer “algumas iniciativas ligadas ao binómio arte e espiritualidade”.

“A ideia é realizar algumas semanas de encontro, de tipo residencial, para permitir que as pessoas se encontrem, partilhem, reflitam sobre certas temáticas e depois tentar fazer emergir uma nova ideia ou uma nova abordagem”, precisa.