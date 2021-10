Igreja de Santa Clara no Porto reabre ao público

As obras orçadas em cerca de 2,5 milhões de euros incidiram sobre o sistema construtivo e estrutural do edifício, a remodelação das infraestruturas elétricas, de telecomunicações e de segurança, a redução de barreiras arquitetónicas e a criação de condições de visita.

A “Operação Igreja de Santa Clara do Porto” teve início em 2016 e termina agora com “a recuperação deste lugar de relevo na cidade, referência do barroco nacional e um dos maiores exemplares da talha dourada em Portugal, possibilitando, simultaneamente, uma melhoria das condições de receção do visitante”, informa a DRCN, em comunicado.

A Igreja de Santa Clara, no Porto, classificada como Monumento Nacional desde 1910, vai reabrir as portas ao público na sexta-feira, após cinco anos em obras de conservação e restauro a cargo da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN).

Ainda de acordo com a DRCN, a intervenção foi acompanhada por uma “ampla investigação histórica que incluiu o todo do agora extinto e fragmentado Convento de Santa Clara do Porto, do qual sobreviveu a igreja (hoje igreja paroquial), o claustro (hoje integrado na sede do Comando Metropolitano da PSP) e a cerca (incluindo o troço mais bem conservado da muralha medieval do Porto, classificado como Monumento Nacional)”.

Ao longo da intervenção foram descobertos detalhes do edifício até agora desconhecidos.

São exemplo disso algumas pinturas em madeiras, datadas do século XVII, que ilustram santos, nomeadamente Santa Clara, uma lápide de granito de 1645 que informa da obrigatoriedade de ser rezada missa diária pela alma do abade de Vandoma, ali sepultado, ou até pinturas de anjos alados escondidas sob a talha que seriam mais antigas.

Localizada na freguesia da Sé, no Largo Primeiro de Dezembro, a Igreja de Santa Clara é um dos melhores exemplares das denominadas igrejas forradas a ouro do barroco joanino, conservando a sua estrutura arquitetónica gótica. Construída ao lado das Muralhas Fernandinas, ficou concluída em 1457.

A “Operação Igreja de Santa Clara do Porto”, da responsabilidade da Direção Regional de Cultura do Norte, foi comparticipada em 85% pelo Programa Operacional Norte 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, com o Mecenato da Irmandade dos Clérigos e da Fundação Millennium BCP. A candidatura contou com o apoio da Associação Comercial do Porto e da Câmara do Porto.