Testemunha de Jeová forçada a receber transfusão de sangue

Um tribunal no Brasil forçou uma mulher de 58 anos a receber uma transfusão de sangue, apesar de ela ter recusado a intervenção por questões religiosas, por ser testemunha de Jeová.

A mulher, uma professora identificada na imprensa brasileira apenas pelas iniciais J.P. foi internada em julho por causa de uma hemorragia digestiva e os médicos quiseram fazer uma endoscopia para localizar a origem do problema. Para estabilizar a doente os médicos acharam necessário fazer uma transfusão de sangue, mas ela recusou, uma vez que os testemunhas de Jeová não aceitam transfusões de sangue.

A recusa levou o hospital de Piracicaba, no interior de São Paulo, a recorrer ao tribunal com urgência, alegando que J.P. tinha poucas horas de vida caso não recebesse a transfusão.

O juiz acedeu ao pedido dos médicos, argumentando que a liberdade religiosa não se pode sobrepor ao direito à vida. “A escusa religiosa não pode se sobrepor ao direito à vida, porquanto a interpretação que se deve conferir é no sentido de que o direito à liberdade religiosa não é absoluto, observando o caput do artigo 5º da Constituição Federal, que aborda o direito à vida”, escreveu o juiz Lourenço Carmelo Tôrres, na decisão, citada no jornal online Metrópoles.

Em resultado da decisão J.P. foi sedada e recebeu a transfusão, sendo bem-sucedida a intervenção cirúrgica. Contudo, a professora está agora a processar o hospital, invocando danos morais e comparando a intervenção a uma violação.