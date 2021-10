Papa agradece “liberdade” de criança que foi ter com ele

O Papa sorriu para o rapaz e estendeu-lhe as mãos e depois o menino deu a volta à cadeira e falou com o clérigo que estava a acompanhar Francisco, apontando a dada altura para a cabeça do Papa, como que pedindo que este lhe desse o seu solidéu branco.

(Pode ver o momento aos cinco minutos do vídeo)

Num momento que gerou risos e aplausos entre a multidão, o rapaz foi ter com o padre brasileiro que, entretanto, tinha subido para ler o evangelho em Português e, puxando-o pelo braço, levou-o até junto de Francisco e voltou a pedir o solidéu do Papa. Pouco depois voltou para o seu lugar.

A audiência prosseguiu, com o Papa a aproveitar para falar daquele momento. “Agradeço a este menino pela lição que nos deu a todos. Que o Senhor o ajude em sua limitação, em seu crescimento, porque ele deu este testemunho que veio de seu coração. As crianças não têm um tradutor automático do coração para a vida: o coração continua.”

“Este menino teve a liberdade de se aproximar e se mover como se estivesse em casa”, disse o Papa, lembrando as palavras de Jesus de que quem não for como uma criança não entrará no Reino do Céu. Francisco elogiou a “coragem de aproximar-se do Senhor, de estar aberto ao Senhor, de não ter medo do Senhor.”