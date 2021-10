Vaticano apresentou site de oração pelo Sínodo dos Bispos e nova versão do 'Click To Pray 2.0'

O Vaticano apresentou esta terça-feira o sítio online de oração pelo Sínodo dos Bispos – ‘A Igreja a Caminho – Rezemos por uma Igreja sinodal’ – e a nova versão da plataforma de oração do Papa ‘Click To Pray 2.0’.

“As intenções de oração do Papa fazem parte da oração e do discernimento do Santo Padre e são um convite, no caminho sinodal que iniciamos, a discernir e reconhecer como o Espírito do Senhor nos chama a viver estes desafios da humanidade e da missão”, disse o diretor Internacional da Rede Mundial de Oração do Papa.

O padre Frédéric Fornos explicou que o ‘Click To Pray’ vai apoiar o processo espiritual do Sínodo da Igreja com outras propostas, por exemplo, a “rezar pela Igreja local com as intenções de oração das Conferências Episcopais” que o desejarem.

‘Oração no centro do processo sinodal’ foi o tema da intervenção do sacerdote Jesuíta que contextualizou que o ‘Click To Pray’, desde 2016, é a plataforma de oração do Papa, para “ajudar a rezar pelos desafios da humanidade e pela missão da Igreja”, expressos nas intenções de oração de Francisco.

O secretário do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé salientou que o ‘Click To Pray’ apresenta-se como “um bom e oportuno instrumento” para a comunhão porque propõe um “espaço de comunidade e apoio na e para a oração”, seja na aplicação (APP), no sítio online, como nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

Para o monsenhor Lucio Ruiz também se deve “destacar a importância das redes sociais do Papa” para chegar ao “coração das pessoas, onde quer que se encontrem”, e acompanhá-las no seu caminho.