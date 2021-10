​Centro de Reflexão Cristã promove (Re)encontro de sócios e amigos

O Centro de Reflexão Cristã organiza no próximo sábado, entre as 10h00 e as 13h00, no Convento de São Domingos, em Lisboa, um encontro de sócios e amigos para debater as respostas à pergunta "Como cuidar de um mundo doente?"



Trata-se do título de um livro do advogado Eduardo Paz Ferreira que estará presente para falar sobre a sua obra.

Participam nesta conversa Frei Bento Domingues e a investigadora e professora universitária, Helena Topa Valentim.

As "inquietações" do livro de Paz Ferreira "foram motivadas pela comunicação do Papa Francisco ao corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé" em fevereiro deste ano, refere um comunicado do CRC.

Recorde-se, que nessa ocasião, o Santo Padre lembrou que a crise provocada pela pandemia da Covid-19 mostrou "a fisionomia de um mundo doente não só por causa do vírus, mas também no meio ambiente, nos processos económicos e políticos e mais ainda nos relacionamentos humanos".

O Papa considerou que "a fraternidade é o verdadeiro remédio para a pandemia e os inúmeros males que nos atingiram". E acrescentou que a "fraternidade e a esperança são remédios de que o mundo precisa hoje, tanto como as vacinas".

Neste encontro do Centro de Reflexão Cristã, haverá ainda ocasião "para apresentar o papel do CRC no âmbito do processo sinodal em curso na Igreja".

Será igualmente feito um balanço das suas atividades que nunca pararam "mesmo durante o período mais grave da pandemia".

Quem quiser participar, deverá inscrever-se através do email crc@reflexaocrista.org