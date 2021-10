Missionários Espiritanos elegem novo Superior Geral

Os Missionários do Espírito Santo têm, a partir desta segunda-feira, um novo responsável mundial. Reunidos em Capítulo Geral em Bagamoyo, na Tanzânia, desde 3 de outubro, elegeram como Superior Geral o padre Alain Mayama. Membro da província do Congo Brazzaville, era desde 2012 Assistente Geral da Congregação, em Roma.

O comunicado enviado à Renascença considera “providencial” a eleição ter decorrido neste dia 18 de outubro, em que a igreja celebra a festa de S. Lucas, o evangelista da Misericórdia. E sublinha o facto de este ser o primeiro Superior Geral vindo de África.

O padre Alain nasceu em 1971 no Congo Brazaville. Ordenado padre em 2000, iniciou a vida missionária nos Camarões. Estudou nos Estados Unidos e em 2007 foi responsável pela Capelania do Hospital de Port Huron, em Detroit. Continuou a missão de Formador em Libreville, no Gabão, de 2008 a 2011, ano em que regressou ao Congo, para exercer o cargo de Superior Provincial.

No Capítulo Geral de 2012 foi eleito Assistente Geral, cargo que exerceu em Roma até agora.

Como Superior Geral da Congregação o padre Alain Mayama terá a missão de animar os mais de 2500 Missionários Espiritanos que trabalham em mais de 60 países nos cinco continentes, assim como os milhares de leigos que partilham a espiritualidade e a missão espiritana.