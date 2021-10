Um milhão de crianças rezam terço pela paz na segunda-feira

O desafio foi lançado pela Fundação Pontifícia AIS – Ajuda à Igreja que Sofre. Depois de, em 2020, mais de 500 mil crianças de 136 países se terem juntado em oração pela paz, a AIS quer este ano chegar a um milhão.

Catarina Martins, diretora da AIS em Portugal, diz à Renascença que a “iniciativa foi inspirada nas palavras do Padre Pio que dizia que o mundo só teria paz quando um milhão de crianças rezassem o Rosário”.

O objetivo “é unirmos a nossa voz, a nossa oração, a este milhão de crianças no mundo e rezarmos para alcançar esta paz que é tão necessária”, particularmente neste momento em que “estamos a viver com tantos problemas, tantos focos de guerra, de violência e tanto terrorismo em tantas partes do mundo.”

Salientando que “mesmo nos países onde há guerra, este acreditar profundamente no poder da oração sente-se logo desde muito pequeno”, Catarina Martins revelou que, por isso, em países como a Síria e Moçambique, também as crianças responderam ao desafio e as “vão-se juntar e pedir fervorosamente para que haja paz no mundo, a começar pelo seu próprio país.”