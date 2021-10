Semana Nacional da Educação Cristã. Viver a educação em "paradigma sinodal"

A Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé publicou uma nota pastoral para a Semana Nacional da Educação Cristã com o tema "Sinodalidade, o caminho da Igreja no terceiro milénio".

Este ano os bispos falam na importância da busca de novos caminhos para uma educação integral.

Para o diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã, este é um "grande desafio: viver a educação em ambiente, em estilo, em paradigma sinodal, ou seja, fazer caminho juntos, caminhar com. E aqui queremos realçar a importância do ato educativo, seja ele na Educação Moral e Religiosa Católica, na Catequese, nas Escolas Católicas, nos Movimentos de Jovens. Tornar o ato educativo centrado não no eu adulto e educador, mas centrado na pessoa, na criança, no jovem que queremos servir e no projeto educativo que pretendemos desenhar á luz do Evangelho".

Fernando Moita admite que "é um trabalho que tem de ser muito dialogado, muito coordenado, muito rezado para que todos possamos construir aquele desafio que o Papa chama de "Pacto Educativo", ou seja, “este cuidarmos todos da realidade, da ação educativa junto dos jovens".

Na nota pastoral para esta semana, que decorre entre 17 e 24 de outubro, os bispos destacam ainda três aspetos no âmbito da educação cristã que consideram necessário cuidar, como a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica que traz um contributo muito relevante e, dizem, "ajuda a construir laços", as Escolas Católicas onde "todos os educadores são chamados a fazer caminho juntos" e ainda os catequistas chamados a "tornar-se um fermento de vida comunitária e de sinodalidade".

Nestes oito dias estão previstas diversas iniciativas em todo o país. Nos últimos dois dias, a 23 e 24 de outubro, realizam-se em Fátima as Jornadas Nacionais de Catequistas que têm como tema "Sinodalidade e Catequese".

O responsável diz que "têm como grande missão e como grande objetivo proporcionar, desta vez presencialmente depois destes dois anos de pandemia, uma reflexão sobre o ato de ser catequista. E procuramos que a admissão da sinodalidade faça parte desta educação na fé e para a fé das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens".

Recorda palavras da Coordenadora para o Departamento da Catequese, a Irmã Arminda Faustino, que "chama a atenção para esta necessidade de que a catequese é, por natureza, ela toda envolvente da Igreja, ou seja, a Igreja ela é evangelizadora. A missão da Igreja é tornar presente na vida de cada um o Evangelho. Para quê? Para transformar, para dignificar, para plenificar a existência humana e das comunidades".

Vão ser dois dias de Jornadas de Catequistas que terminam com uma Missa na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, presidida por D. Manuel Pelino, encerrando, assim a Semana Nacional da Educação Cristã.