Grupo de missionários americanos raptados no Haiti

Um grupo de missionários americanos foi raptado no Haiti, no sábado, quando saia de um orfanato que estava a ajudar a construir naquele país.

Segundo o New York Times o grupo era composto por 17 missionários, mais vários membros das suas famílias, incluindo crianças. Não se sabe ao certo o número de pessoas raptadas, nem os detalhes do ato. Os missionários fazem parte do grupo Christian Aid Missionaries, com sede no Ohio, segundo a Associated Press.

O grupo tinha acabado de sair de um orfanato que está a ajudar a construir e estava num autocarro a caminho do aeroporto, onde ia deixar alguns dos elementos para regressarem aos Estados Unidos, antes de os outros prosseguirem para outra parte do país, quando se deu o ataque.

O Haiti é um país consumido pela violência e a criminalidade. Grande parte da capital, Port-au-Prince é dominada por gangs que ganham dinheiro através do roubo e do rapto, exigindo depois resgates.

O recente assassinato do Presidente Jovenel Moise, na sua própria casa, lançou o país ainda mais no caos e já há muitos grupos de cidadãos a pedir aos Estados Unidos que intervenham para estabilizar a nação.